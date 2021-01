Stiri pe aceeasi tema

- Nascut pe 10 aprilie 1930, in Cannes, Claude Bolling a inceput sa cante la pian la varsta de 14 ani cu muzicieni ca Lionel Hampton si Roy Eldridge. Influentat de Duke Ellington, dupa cum spunea, el a fost unul dintre reprezentantii scenei jazz a anilor 1960. A compus muzica pentru mai mult de o suta…

- Cantautorul mexican Armando Manzanero, considerat o legenda a boleroului mexican, a murit luni, la varsta de 86 de ani, a anuntat presedintele Mexicului, Andres Manuel Lopez Obrador, transmite AFP, potrivit AGERPRES. "Este ceva foarte trist. Don Armando Manzanero, un mare compozitor, unul…

- Cantaretul country Charley Pride, primul star de culoare al acestui gen muzical, a murit sambata in orasul Dallas la varsta de 86 de ani din cauza complicatiilor provocate de maladia COVID-19, a anuntat familia sa prin intermediul unui mesaj publicat pe site-ul artistului, informeaza DPA. …

- Cel mai bogat om din Brazilia, bancherul Joseph Safra, a murit joi la varsta de 82 de ani, din cauze naturale, in orasul Sao Paulo, au anuntat intr-un comunicat reprezentantii bancii care ii poarta numele, informeaza AFP. Nascut in 1938 la Beirut, membru al comunitatii evreiesti libaneze,…

- El a murit ca urmare a unui cancer, in locuinta din New York, a precizat aceeasi sursa. Nascut la Massachussetts, a fost dramaturgul american cel mai mult adaptat in istoria teatrului francez. Scrierile sale au fost jucate in cele mai importante teatre din tara de actori precum Gerard Depardieu, Pierre…

- Dramaturgul american Israel Horovitz, autor a zeci de piese de teatru cu succes international, a murit luni, la varsta de 81 de ani, a informat miercuri agentul sau din Paris, potrivit AFP. Personalitate a scenei "off Broadway" (teatre din Manhattan cu o capacitate de 100-499 de locuri, mai mici decat…

- Renumitul poet Geza Szocs, nascut la Targu Mures, laureat al premiilor Kossuth si Jozsef Attila decernate de statul ungar si presedintele filialei PEN Club din Ungaria, a murit la varsta de 67 de ani, informeaza agentia de presa MTI. Decesul cunoscutului poet transilvanean a fost confirmat joi seara…

- Autoritațile și conservaționiștii din Botswana au lansat o investigație dupa ce au descoperit carcasele a zeci de vulturi pe cale de dispariție, existând suspiciuni ca aceștia ar fi fost otraviți, transmite AFP.Motshereganyi Kootsositse, directorul BirdLife Botswana, a relatat ca rapitori…