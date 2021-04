Primul vehicul Ford de volum, complet electric, va fi construit în România Reprezentanții constructorului auto spun ca primul vechicul Ford de volum, complet electric, va fi construit in Romania din 2024. Se va intampla in uzina din Craiova, unde Ford se pregatește sa faca o noua investiție de 300 milioane dolari. Aici, din 2023 va construi un nou vehicul comercial ușor, pentru ca in anul urmator sa produca și versiunea complet electrica a acestuia. Reprezentanții companiei nu au oferit mai multe detalii despre vehiculul electric ce urmeaza a fi construit la Craiova, dar Romania ar urma sa aiba a treia fabrica din Europa unde Ford produce astfel de mașini, dupa Germania… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

