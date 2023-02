Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski a declarat joi, la Bruxelles, ca a informat-o pe presedinta Maia Sandu despre un document rus, depistat de spionajul ucrainean, care arata un plan de a destabiliza situatia din Republica Moldova. „Am vorbit cu presedinta Republicii Moldova, doamna Sandu, si…

- Chiar daca exista o mulțime de metode de verificare a onestitații unei mașini vandute pe piața second-hand din Romania, Europa și chiar din intreaga lume, sunt in continuare multe situații in care se semnaleaza nereguli. Pagubele care provin din fraudarea odometrelor au ajuns la aproximativ 8.77 miliarde…

- Soțul fostei șefe DIICOT, Dan Hosu, a murit, vineri, din cauza unei boli grave, care, pana la urma, i-a adus sfarșitul. Decesul a venit cu doar cateva zile inainte ca magistrații sa ii decida soarta in dosarul Carpatica Asig. Pe 7 februarie urma sa se pronunțe in dosarul Carpatica Asig, in care Dan…

- Sotul fostei sefe DIICOT Giorgiana Hosu (FOTO JOS), Dan Hosu, a murit vineri. In 7 februarie, Curtea de Apel Bucuresti ar fi urmat sa se pronunte in dosarul Carpatica Asig, in care acesta fusese trimis in judecata in urma cu aproape 6 ani. Numele sau a revenit in atentia publica recent, dupa ce ministrul…

- Ginerica-politistul i-a cerut spaga unui patron implicat intr-o afacere cu conexiuni la siguranta nationala In luna iunie 2022, DNA anunța arestarea pentru 30 de zile a lui Andrei Iulian Stancu, ofițer al Serviciului de Investigare a Fraudelor București, proaspat ginere al primarului de la Vulturești,…

- Rusia ar avea in plan sa invadeze Republica Moldova la inceputul anului. Este informația care zguduie intreaga lume. Iar ea vine chiar de la șeful Serviciului de Informații și Securitate de la Chișinau. Potrivit oficialului, cel mai mare depozit de muniție din Europa se afla in Transnistria și este…

- Cu ocazia zilei de 1 Decembrie, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, le-a transmis un mesaj emoționant tuturor romanilor. Prin acest mesaj, Maia Sandu i-a felicitat pe romani și a ținut sa mulțumeasca Romaniei pentru sprijin, potrivit Serviciului de presa al institutiei prezidentiale, citat de…

- Unitațile medicale au depus acuzații penale impotriva barbatului de 30 de ani, care fusese angajat dupa ce și-a falsificat documentele care atestau studiile sale, a dezvaluit portalul cehesc de știri Novinky și ziarul Blesk . Barbatul a lucrat aproape trei ani Spitalul Universitar Motol din Praga, cea…