Primul vaccin contra Covid, pe bază de plante, produs și autorizat în Canada Canada a anunțat ca a aprobat vaccinul contra Covid al societații biofarmaceutice canadiene Medicago și al laboratorului britanic GSK. Acesta este primul vaccin impotriva Covid-19 conceput in Canada, transmite AFP. Vaccinul, numit Covifenz, este al șaselea autorizat pentru persoanelor cu varste peste 18 ani de Ottawa. Dupa o examinare științifica aprofundata și independenta de datele doveditoare furnizate, Ministerul canadian al Sanatații a anunțat ca vaccinul raspunde exigențelor riguroase in materie de pericol asupra organismului, eficacitate și calitate. ”Este vorba de primul vaccin anti Covid… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

