Stiri pe aceeasi tema

Coridele organizate pe arenele din Ciudad de Mexico, cele mai mari din lume, au fost suspendate cateva zile, o hotarare judecatoreasca fara precedent si foarte simbolica care reinvie dezbaterea privind interzicerea definitiva a luptelor cu tauri in Mexic, relateaza sambata AFP.

Un seism cu magnitudinea 6,7 s-a produs joi in proximitatea Insulei Macquarie din sudul Oceanului Pacific, a anuntat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), informeaza Reuters.

Trupele ruse si-au incheiat regruparea in vederea lansarii unei ofensive in estul Ucrainei, a anuntat luni Ministerul ucrainean al Apararii, in timp ce un oficial militar american a declarat ca Rusia are in prezent in sudul si estul Ucrainei in total 76 de grupuri tactice la nivel de batalion, relateaza

Slovacia ar putea vinde Ucrainei cateva dintre obuzierele sale autopropulsate Zuzana, a declarat, duminica, ministrul slovac al Apararii, Jaroslav Nad, conform Reuters.

Hackerii rusi au incercat recent sa patrunda in retelele NATO si ale armatelor unor tari din estul Europei, a afirmat Grupul de analiza a amenintarilor al Google, intr-un raport publicat miercuri, transmite Reuters, anunța news.ro.

Evaluarile Administratiei Joseph Biden confirma intentia Rusiei de a incepe sa concentreze operatiunile militare in regiunea separatista Donbas, situata in estul Ucrainei, afirma un oficial din cadrul Departamentului Apararii de la Washington citat de agentia Reuters.

Trei incendii au afectat saptamana aceasta Mexicul, lovit de seceta, iar unul arde inca intr-o zona de vilegiatura situata la 90 km sud de capitala Ciudad de Mexico, au anuntat joi pompierii, potrivit AFP.

Un seism cu o magnitudine preliminara de 5,5 a fost resimtit vineri seara in mai multe regiuni din prefectura Iwate, din nord-estul Japoniei, potrivit Agentiei meteorologice nipone (JMA), informeaza Reuters.