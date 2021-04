Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de software UiPath, primul unicorn romanesc, a stabilit termenii pentru oferta sa publica initiala (IPO) la Bursa de la New York, operatiune in cadrul careia UiPath mizeaza pe o evaluare de aproximativ 26 de miliarde de dolari, transmit MarketWatch si Reuters. Compania care acum…

- Microsoft Corp negociaza achiziția firmei de inteligenta artificiala si tehnologie de recunoastere a vorbirii Nuance Communications, o tranzactie evaluata la aproximativ 16 miliarde de dolari, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Conform discutiilor legate de pret,…

- Daniel Dines, fondatorul UiPath - cel mai valoros start-up tech pornit din Romania, mai detine 110.653.498 de actiuni clasa B, respectiv 5% din cele 2,1 miliarde de actiuni emise de producatorul de roboti software, conform calculelor ZF realizate pe baza documentelor publicate in vederea listarii.…

- Samsung Electronics Co Ltd ia in considerare doua locatii din Arizona si o alta in New York, pe langa cea din Austin, Texas, pentru o noua fabrica de cipuri, o investitie de 17 miliarde de dolari, conform documentelor prezentate de grupul sud-coreean autoritatilor americane, transmite Reuters potrivit…

- Ford Motor a anuntat joi majorarea investitiilor in vehicule electrice si autonome la 29 miliarde de dolari, chiar daca a raportat pierderi de 2,8 miliarde de dolari, sau 0,70 dolari pe actiune, in trimestrul patru din 2020, transmit MarketWatch, Bloomberg si Reuters, informeaza AGERPRES . Vanzarile…

- UiPath, companie IT cu un birou la Cluj, a anuntat ca a obtinut 750 de milioane de dolari intr-o noua runda de finantare care evalueaza producatorul de software la 35 de miliarde de dolari, inaintea ofertei publice initiale (IPO), car

- Fondul suveran de investitii al Norvegiei, cel mai mare fond de acest fel din lume in conditiile in care detine active de 1.300 miliarde de dolari, a anuntat joi ca anul trecut a castigat 1.070 miliarde coroane norvegiene (122,7 miliarde de dolari) de pe urma investitiilor sale, transmite Reuters.…

- Filmele produse la Hollywood au inregistrat o scadere fara precedent, de 80%, la veniturile din box-office in America de Nord pe parcursul anului 2020, cand pandemia de coronavirus a dus la inchiderea salilor de cinema, iar studiourile au amanat lansarea a numeroase a numeroase pelicule noi, informeaza…