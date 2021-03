Directorul general al Twitter, Jack Dorsey, a vandut luni primul sau ''tweet'' sub forma de NFT in schimbul unei sume cu putin peste 2,9 milioane de dolari, informeaza Reuters.



Tweet-ul este sub forma de jeton nefungibil (NFT), o forma de activ digital unic ce a explodat in popularitate pana acum in 2021.



Fiecare NFT are propria semnatura digitala dintr-un blockchain, care serveste ca registru public, permitand oricui sa verifice autenticitatea si proprietatea activului.



Tweet-ul "just setting up my twttr" ("tocmai imi configurez contul de twttr")…