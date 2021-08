Stiri pe aceeasi tema

- Turneul feminin CEV EuroVolley 2021 se va desfașura in perioada 18 august – 4 septembrie 2021. Romania este una dintre cele patru țari gazda, alaturi de Serbia, Croația și Bulgaria. Meciurile din țara noastra vor avea loc &icir

- Primul cinematograf comunitar din Romania va fi inaugurat la Timișoara joi, 19 august, pe strada Gheorghe Pop de Basești nr. 23. Inaugurarea „Cinema Paradiso”, numit astfel in semn de omagiu pentru filmul cu același titlu, va fi marcata de proiectarea unui film și vernisarea unei expoziții de portrete,…

- In clasamentul oraselor din Europa cu cele mai scumpe locuinte sunt incluse și trei orașe din Romania: Cluj-Napoca, București și Timișoara, unde un metru patrat costa intre 1.270 și 1.800 de euro.

- Trei mari municipii din Romania, Cluj-Napoca, Oradea și Timișoara inca nu au drumuri moderne pentru legatura cu rețeaua de autostrazi, in toate cele trei cazuri proiectele pentru realizarea unor drumuri expres care sa lege orașele de autostrazile A1 și A3 fiind in faza de documentație tehnica sau contractate…

- Festivalul Filmului Francez (FFF) din Romania celebreaza 25 de ani de existenta cu o editie aniversara, de vara, care va avea loc intre 1 si 11 iulie, in 12 orase din tara: Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, Arad, Brașov, Braila, Constanța, Sfantu Gheorghe, Sibiu, Suceava si Targu Mures. Proiectiile…

- The Transilvania International Film Festival (TIFF) will open its 20th edition on July 23 with simultaneous screenings in 20 localities of Romania, reads a release issued on Tuesday by the organizers, agerpres report. "On the anniversary of the 20th edition of TIFF, the emotions of the Opening Gala…

- Miercuri, 16 iunie, in curtea spitalului "Matei Balș" din București, a avut loc primul concert din turneul NEW HOPE 2021; Unicitatea proiectului consta in realizarea unor serii de concerte in spitalele din Romania, in semn de recunoștința pentru cadrele medicale care au luptat impotriva virusului…

- Aproape un milion de doze de vaccin Pfizer sosesc luni in Romania și vor fi distribuite catre centrele de depozitare din intreaga țara, a anunțat Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). O noua tranșa de vaccin de la compania Pfizer BioNTech,…