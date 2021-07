Primul turn de control virtual din România Aerodromul de la Ghimbav va dispune de un turn de control virtual, o soluție inovatoare prin care avioanele vor fi coordonate dintr-un centru de dirijare aflat tocmai la Arad. Aeroportul de la Ghimbav este și primul construit, in țara, in ultimii 50 de ani. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol: tvrinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Continental detine in Romania sapte unitati de productie si patru centre de inginerie, in Timisoara, Sibiu, Carei, Nadab, Brasov si Iasi. Compania are, in Romania, peste 20.000 de angajati. In primavara, gigantul german a anuntat ca vrea sa investeasca, anul acesta, 150 de milioane de euro in Romania,…

- Deputatul PSD Marian Rasaliu susține o conferința de presa referitoare la interpelarea facuta la adresa ministrului Claudiu Nasui referitoarea la susținerea mediului de afaceri de catre Guvern. Rasaliu a amintit faptul ca Romania este pe ultimul loc in privința ajutorului acordat firmelor afectate de…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, susține ca asasinatul din Arad reprezinta un eveniment „grav”. Citește și: Emil Boc crede ca Florin Cițu o sa fie noul președinte al Romaniei: ‘E un posibil candidat la prezidențiale din partea PNL’ - VIDEO „Am reușit sa evitam 30 de ani astfel de evenimente.…

- Președintele Sindicatului Europol, Cosmin Andreica, a declarat luni, la Antena 3, ca nu poți spune ca Romania este o țara sigura, așa cum a spus Lucian Bode, șeful MAI, in urma asasinatului cu bomba din Arad. „Daca s-a intamplat la Arad se poate intampla oriunde. Nu poti spune ca e o tara sigura.…

- Zborurile pe Aeroportul International Brasov vor fi controlate si dirijate de la Aeroportul International Arad, prin intermediul solutiei de turn virtual la distanta (remote tower). Aceasta este decizia conducerii Administratiei Romane a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A., aprobata in sedinta…

- Turnul de control al Aeroportului Internațional Brașov va fi virtual, astfel aeroportul de la Ghimbav va fi primul din Romania care va utiliza un astfel de turn. In urma deciziei luate de Administrația Romana a serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A., Consiliul Județean Brașov a decis ca turnul de…

- Zeci de persoane din strainatate trec in fiecare zi granița pentru a se vaccina in Romania, la Arad. Cei mai mulți sunt romani stabiliți in Europa care vin in țara pentru rezolvarea diverselor probleme și profita de faptul ca aici se pot vaccina fara programare.

- ARAD. Deputatul PNL Sergiu Bilcea, secretarul comisiei pentru tineret si sport, crede ca gazduirea Campionatului European de Fotbal poate da un impuls sportului romanesc, evenimentul urmand sa relanseze sportul din Romania.