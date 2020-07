Stiri pe aceeasi tema

- Primul turist din Romania confirmat cu Covid-19 in Grecia Foto: Arhiva O românca aflata în vacanța cu soțul sau este primul turist diagnosticat cu COVID-19 în Creta. Ministerul român de Externe precizeaza ca femeia a sosit în Grecia pe 2 iulie cu o…

- Turista romanca depistata cu COVID-19 in insula Creta se afla in autoizolare la hotel, urmand ca duminica sa fie dusa la un alt hotel, unde va ramane in carantina, a informat sambata seara Ministerul Afacerilor Externe.

- O romanca venita in vacanta in insula greaca Creta impreuna cu sotul ei a fost confirmata sambata de autoritatile grecesti ca fiind infectata cu noul coronavirus. Autoritatile sanitare si Protectia Civila locala au intrat in alerta pentru a localiza turista romanca si a-i transmite rezultatul testului…

- Autoritatile sanitare si Protectia Civila locala au intrat in alerta pentru a localiza turista romanca si a-i transmite rezultatul testului COVID-19 efectuat la intrarea in Grecia. Acesta este primul caz de coronavirus confirmat in randul turistilor straini in insula greaca Creta, potrivit Agerpres.…

- O romanca venita impreuna cu sotul si, in vacanța, in insula Creta, a fost confirmata sambata de autoritatile grecesti ca fiind infectata cu nouul coronavirus. Autoritatile sanitare si Protectia Civila locala au intrat in alerta pentru a localiza turista romanca si a-i transmite rezultatul testului…

- Autoritațile sanitare din Grecia au anunțat joi ca primele 250 de teste Covid-19 pentru turiștii care au sosit miercuri, pe aeroportul din Heraklion, Creta, au ieșit toate negativ, a anunțat Greek Greece Reporter.Informația a provocat bucurie in randul primilor turiști romani care au aterizat ieri pe…

- Agenția de turism Cocktail Holidays va relua, din 5 iulie, charterele spre Grecia, țara care a ridicat restricțiile de calatorie impuse de pandemia cu Covid 19 ș i care se afla pe lista INSP in zona verde (lista statelor exceptate de la...

- Grecia incearca sa imbine masurile de protecție impotriva Covid-19 cu revitalizarea sectorului turistic, puternic afectat de pandemie, anunța Agerpres.Peste 500 de plaje din Grecia au fost redeschise sambata, in conditiile in care tara incearca sa gaseasca un echilibru intre asigurarea masurilor de…