Gabriela Ruse a caștigat primul WTA din cariera, in turneul de la Hamburg, dupa ce a invins-o in finala pe germana Andrea Petkovic (33 ani), jucatoare cu 6 titluri WTA in palmares, cu scorul de 7-6 , 6-4. Ruse a revenit in setul decisiv de la 0-3. Este prima finala pe care Gabriela Ruse a […] The post Primul trofeu WTA din cariera, pentru Gabriela Ruse appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .