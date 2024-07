Stiri pe aceeasi tema

- Horațiu Moldovan (26 de ani), portarul lui Atletico, va debuta sambata in echipa lui Diego Simeone. Potrivit as.com, ex-goalkeeperul lui Rapid va profita ca titularul Jan Oblak se pregatește separat și va apara in amicalul de sambata, contra Numanciei! Dupa 190 de zile de la ultimul meci jucat, se apropie…

- Horațiu Moldovan (26 de ani) ramane pe poziții. Deși a fost dorit de mai multe echipe importante in aceasta perioada de mercato, portarul a revenit la antrenamentele spaniolilor și va continua in La Liga. Portarul roman anunțase la inceputul lunii iunie faptul ca vrea sa plece de la Atletico Madrid.…

- Fara minut la Campionatul European din Germania, Horațiu Moldovan a pornit distracția in vacanța. A plecat pe insula extravaganțelor din Grecia, alaturi de iubita acestuia, Aza Gabriela. Chiar daca n-a stralucit la Euro 2024, Horațiu Moldovan are motive sa fie fericit. Portarul lui Atletico Madrid a…

- Horațiu Moldovan (26 de ani) are șanse mari sa plece de la Atletico Madrid in aceasta vara. Portarul roman inca nu a jucat pentru madrileni. Moldovan a fost transferat de Atletico in ianuarie, de la Rapid, pentru 800.000 de euro. Insa de atunci a ramas doar pe banca, nu a jucat niciun minut, titularul…

- Primul 11 al Romaniei este cristalizat in cea mai mare parte in perspectiva partidei de luni cu Ucraina, de la Munchen. # Ramane dilema, primordiala, cine sa fie titular intre buturi, Horațiu Moldovan sau Florin Nița. # Portarul lui Atleti ramane favorit, chiar daca e „eterna rezerva” la Madrid! # In…

- Invitat in podcastul ”Tare de tot”, Horațiu Moldovan a facut un anunț care a șocat Romania, la scurt timp inainte de startul EURO 2024. Horațiu Moldovan (25 de ani) a trait momentul pe care mulți jucatori il viseaza, transferul la o echipa de top din Europa, Atletico Madrid. Cu o cariera in ascensiune,…

- Horațiu Moldovan s-a transferat in ianuarie la Atletico Madrid, de la Rapid, dar nu a apucat sa joace in niciun meci pentru trupa lui Diego Simeone. Portarul roman in varsta de 26 de ani, prezent in lotul lui Edi Iordanescu pentru Euro 2024, a vorbit in podcastul „Tare de tot”, cu Viorel Grigoroiu,…