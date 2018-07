Stiri pe aceeasi tema

- Start la calatorii gratuite cu trenul in UE. De astazi pana pe 26 iunie, se pot face inscrierile in programul “DiscoverEU” pentru tinerii care au 18 ani si vor sa viziteze mai multe tari europene. Comisia Europeana pune la bataie 12 milioane de euro pentru ca statele membre sa fie descoperite de catre…

- Primul tren turistic din Romania, dupa modelul Orient Express, Transilvania Train va pleca din Brasov pe data de 22 august intr-un tur al oraselor din regiune. Turisti romani si straini vor descoperi vinurile, gastronomia locala, mestesugurile si istoria locurilor. Transilvania Train este primul tren…

- Cei dornici sa calatoreasca gratuit in Europa in aceasta vara se pot inscrie in acest program incepand cu 12 iunie. Cursa este insa numai pentru tinerii care implinesc anul acesta 18 ani. Ei trebuie sa completeze un formular pe site-ul Comisiei, sa raspunda la cateva intrebari și sa intocmeasca…

- Primul tren turistic din Romania, dupa modelul Orient Express, Transilvania Train va pleca din Brasov pe data de 31 august intr-un tur al oraselor din regiune. Turisti romani si straini vor descoperi vinurile, gastronomia locala, mestesugurile si istoria locurilor. 30% la suta din capacitatea de pe…

- Sa calatoresti sau nu cu trenul in Romania? Daca alegi sa o faci, cum este de preferat: cu un operator privat sau cu cel de stat, CFR Calatori? In urma unei comparatii a celor mai frecventate rute existente in lista companiilor feroviare private cu...

- Turiștii interesați de vacanțe in Grecia, Bulgaria sau Turcia vor avea in perioada iunie - octombrie 2018 legaturi feroviare directe intre Bucuresti si Salonic, Halkali/Istanbul si Sofia si retur, informeaza luni CFR Calatori. Potrivit companiei feroviare, preţurile ce pornesc de la 30 euro. …

- A inceput programul „Litoralul pentru toti”. Preturile pentru o camera la un hotel de pe litoral incep de la 65 de lei pe noapte. Cazarea este de trei ori mai ieftina fata de varful de sezon. Pachetele pornesc de la 199 de lei de persoana pentru 6 nopti. De exemplu, la un hotel de doua stele din Eforie…

- Deea Maxer este foarte mandra de ce a reușit sa pregateasca pentru masa de Paște in familie. Vedeta le-a aratat prietenilor virtali ce a ieșit din mana ei. Deea Maxer, care fomeaza o familie alaturi de muzicianul Dinu Maxer, impreuna cu care participa la numeroase petreceri private , vrea sa ofere celor…