Primul tren special pentru transportul lucrătorilor sezonieri în Austria pleacă duminică din Timişoara Primul tren special destinat transportului lucratorilor sezonieri romani in Austria va pleca peste doua zile duminica, 10 mai, din Timisoara, numarul total de locuri fiind aproximativ 350, informeaza vineri CFR Calatori. "Primele trenuri special comandate pentru asigurarea transportului lucratorilor sezonieri la Viena sunt solicitate sa circule incepand cu finalul acestei saptamani, ca urmare a cererii operatorului feroviar de calatori din Austria (OBB) si a discutiilor purtate intre autoritatile din Austria si Romania. CFR Calatori participa, in calitate de operator feroviar, la efectuarea acestui… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CFR Calatori a anunțat, astazi, ca sunt pregatite doua trenuri care vor transporta muncitori din Romania in Austria. Acestea vor pleca din Timișoara in zilele de 10 și 13 mai și vor fi formate doar din vagoane cușeta. Compania anunța și masuri speciale pentru evitarea raspandirii COVID-19. Potrivit…

- Primele trenuri special comandate pentru asigurarea transportului lucratorilor sezonieri la Viena, sunt solicitate sa circule incepand cu finalul acestei saptamani, ca urmare a cererii operatorului feroviar de calatori din Austria (OBB) si a discutiilor purtate intre autoritatile din Austria si Romania.

- Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor a emis ordinul prin care se aproba procedura pentru circulatia trenurilor de calatori special comandate in vederea transportului de lucratori sezonieri, inclusiv al celor care desfasoara activitati de ingrijire a persoanelor vulnerabile,…

- Ministerul Transporturilor a anunțat, vineri, ca CFR Calatori a primit din partea parții austriece o cerere pentru organizarea de transporturi de muncitori incepand cu 9 mai. Procedura de desfașurare a transportului este discutata de CFR și operatorul feroviar austriac. Potrivit unui comunicat al Ministerului…

- Ministerul Transporturilor a anunțat, vineri, ca CFR Calatori a primit din partea parții austriece o cerere pentru organizarea de transporturi de muncitori incepand cu 9 mai. Procedura de desfașurare a transportului este discutata de CFR și operatorul feroviar austriac. Potrivit unui comunicat al Ministerului…

- Austria stabileste cu Romania o legatura saptamanala cu trenul de noapte, care trece prin Ungaria, pentru romanii care lucreaza ca ingriitori, aceștia fiind scutiți de restricțiile de la frontiere, scrie Reuters, citata de Mediafax. Sistemul de ingrijire a persoanelor varstnice sau in imposibilitate…

- Trenul va pleca saptamanal din Timisoara , dar daca proiectul se va dovedi a fi un succes, ar putea ajunge sa circule cu o frecventa de pana la trei nopti pe saptamana. "Ma bucur ca, in ciuda inchiderii frontierelor, am reusit sa dezvoltam o solutie comuna pentru coridoare pentru lucratorii…

- Din 2 mai, aproximativ 1.000 de ingrijitori romani vor fi scutiți de restricțiile de ieșire și vor putea intra in Austria fara oprire in Ungaria. Pana acum, intrarea din Romania in Austria era posibila doar cu avionul, din cauza reglementarilor stricte de frontiera din Ungaria, a informat ziarulromanesc.at.33.000…