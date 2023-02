Stiri pe aceeasi tema

- Salvatorii din Turcia au scos doua femei in viața din ruinele cladirilor prabușite, dupa ce au ramas blocate acolo timp de 122 de ore, au anunțat astazi autoritațile. Intre timp, bilanțul victimelor a ajuns la 25.000 de morți.

- Romania trimite noi ajutoare catre Siria și Turcia. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a spus la Digi24 ca sunt pregatite doua trenuri cu ajutoare ce consta in materiale de cazarmament din stocurile „Romanian ShelterCapacity (RO-Shelt)” ale RescEU.

- Primul tren cu ajutoare pleaca la ora 21:00 catre Turcia , sprijin ce consta in materiale de cazarmament din stocurile “Romanian ShelterCapacity (RO-Shelt)” ale RescEU, urmare a activarii acestui program de catre Comisia Europeana. Adica cel tarziu , luni, vor ajunge primele 1200 de corturi, 8000 de…

- Acum cateva zile s-a produs un cutremur care a facut mii de victime și pagube materiale imense in doua țari: Turcia și Siria. In vreme ce toata lumea ajuta Turcia, aproape nimeni nu vrea sa ajute Siria. Peste 40 de țari au trimis ajutoare in Turcia, doar 13 au trimis ajutoare in Siria; nici o […] Articolul…

- „Au fost consolidate in ultima perioada. Asta inseamna ca ne intareste faptul ca ele vor ramane in picioare la un cutremur. Dar problema spitalelor e alta, nu e numai prabusirea.Cand se intampla un cutremur, spitalul ca sa fie functional trebuie sa fie pregatit, trebuie sa aiba toate echipamentele fixate,…

- Referitor la situatia spitalelor din Bucuresti, care ar putea avea de suferit in cazul producerii unui cutremur cu magnitudine mare in tara noastra, seful DSU Raed Arafat a spus ca in ultimul timp s-au facut o serie de reabilitari, principalele unitati beneficiare fiind Spitalul Universitar si Spitalul…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, explica faptul ca interventiile pentru salvarea oamenilor ramasi in viata sub daramaturile cladirilor prabusite in urma cutremurelor din Turcia pot dura mai multe ore pentru ca trebuie facute dupa o anumita tehnica. ”Pentru baiatul…

