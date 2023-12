Stiri pe aceeasi tema

- Compania farmaceutica franceza Sanofi a anuntat vineri ca a Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a emis un aviz pozitiv pentru tratamentul sau dezvoltat impotriva bolii somnului, o afectiune cunoscuta si sub numele de Tripanosomiaza africana, informeaza AFP.Fexinidazol Winthrop, produs de Sanofi,…

- Administratia pentru alimente si medicamente din Statele Unite (FDA) a dat o a doua aprobare pentru medicamentul Jaypirca al companiei Eli Lilly, care este utilizat pentru a trata o forma de cancer al sangelui, potrivit News.ro și Hotnews, care citeaza Agenția Reuters. Compania a spus ca autoritatea…

- Compania a spus ca autoritatea de reglementare in domeniul sanatatii a dat noua aprobare medicamentului pentru tratamentul leucemiei limfocitare cronice (LLC), un tip de cancer in care maduva osoasa produce prea multe din anumite celule albe din sange. Jaypirca a primit pentru prima data aprobarea accelerata…

- Beatrice Speteanu, farmacist si presedinte al Asociatiei Farmaciilor Traditionale si a Practicienilor, atrage atentia ca medicametele oncologice care se vand pe intenet pot pune in pericol viata pacientilor pentru ca nu se stie exact in ce conditii au fost pastrate, potrivit Hotnews.Fenomenul comercializarii…

- Proiectul legii pensiilor, care a provocat controverse in coalitie, a fost aprobat joi, 9 noiembrie, de executiv. Sedinta de guvern a fost amanata si apoi intrerupta joi, pe fondul neintelegerilor din coalitie privind noua lege a pensiilor. Ministerul Finantelor a dat avizul cu observatii pe proiectul…

- Multe femei aflate la varsta fertila se confrunta cu endometrioza, o boala care poate afecta serios calitatea vietii. Durerea cronica sau infertilitatea sunt asociate cu aceasta boala. Mai multe despre cauze, diagnostic si solutii discutam cu dr. Ingrid Gheorghe, medic primar obstetrica-ginecologie.

- Pacientii au intrat in hipoglicemie si au facut convulsii, efecte secundare grave care indica faptul ca produsul continea insulina in loc de semaglutida, ingredientul activ al Ozempic, a declarat autoritatea de reglementare in domeniul sigurantei sanatatii din Austria, BASG, intr-un avertisment emis…

- Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a emis o alerta prin notificari de la agențiile naționale de sanatate cu privire la existența unor loturi falsificate ale unui medicament pentru diabet care se administreaza printr-o soluție injectabila. Dupa cum a informat agentia intr-un comunicat, autoritațile…