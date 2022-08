Primul transport de cereale din Ucraina de după declanșarea invaziei ruse, refuzat de cumpărător „Razoni”, prima nava care a plecat din Ucraina in baza acordului intermediat de ONU, cauta un alt port pentru a-și descarca incarcatura de cereale, deoarece cumparatorul inițial, libanez, a refuzat livrarea, invocand o intarziere de peste cinci luni, a anuntat luni ambasada Ucrainei din Liban, potrivit Rador care citeaza Reuters. „Conform informațiilor furnizate de expeditorul cerealelor ucrainene de la bordul navei „Razoni”, cumparatorul din Liban a refuzat sa accepte marfa din cauza intarzierilor in termenele de livrare”, a transmis ambasada intr-o postare pe Facebook. „Așadar, expeditorul cauta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

