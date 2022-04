Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Clinic "Sfanta Maria" din Capitala a efectuat cu succes al 10-lea transplant pulmonar, acesta fiind primul transplant post pandemie, a anuntat un comunicat de presa al managerului spitalului, prof. dr. Narcis Copca. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ridicarea restricțiilor pentru limitarea raspandirii virusului SARS-CoV-2 le ofera pacienților aflați pe listele pentru transplant mai multe șanse la o noua viața. Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr. 592, ediția print Specialiștii Spitalului Clinic ”Sfanta Maria”, din București au anunțat ca…

- Programele de transplant pulmonar și hepatic vor fi reluate „intensiv”, odata incetata starea de alerta, a informat conducerea Spitalului „Sfanta Maria” din București, care și-a propus ca anul acesta sa realizeze cel puțin 20 de transplanturi. Spitalul Clinic „Sfanta Maria” din București și-a propus…

- Dupa aproape 50 de operatii si peste 100 de anestezii generale, Iurie Popovici invata din nou sa traiasca. In septembrie anul trecut, tanarul de 27 de ani a suferit arsuri grave pe aproape toata suprafata corpului in timpul unui incendiu si a fost internat la Spitalul Clinic de

- In acelați timp, la SUUMC s-a realizat prima prelevare multi-organ si multi-tesut din Romania, in acest an, iar mainile de aur ale doctorilor de la Spitalul Floreasa și Institul Fundeni din Capitala au salvat, apoi, patru vieți, prin transplant de cord, de ficat și de rinichi. Anul 2022 pare sa fie…

- Pe 29 martie 2020, secretarul de stat in cadrul MAI, Raed Arafat anunta ca Spitalul CFR din Constanta aflat in subordinea Ministerului Transporturilor intra sub directa subordonare medicala a Ministerului Afacerilor Interne Spitalul CFR, care intrase sub ordinul MAPN trebuia sa asigure spatii de terapie…

- „Pana la sfarsitul lunii vom avea si primele cantitati de Molnupiravir, cred, si la inceputul lunii februarie - jumatatea lunii februarie sau mai tarziu celalalt antiviral. Noi, pentru o estimare a unui milion de cazuri in Romania, am considerat ca circa 250.000 de pacienti ar trebui sau sa fie beneficiarii…