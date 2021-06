Stiri pe aceeasi tema

- Primul tramvai nou care va circula, in Timișoara, dupa 50 de ani, a sosit azi noapte, aproape de miezul nopții, fiind adus pe un trailer in zona Catedralei Mitropolitane, aproape de miezul nopții. Bateriile electrice ii permit o autonomie de 63 de kilometri și are o lungime de 30 de metri. Produs de…

- Meteorologii au emis o avertizare de vreme severa imediata, Cod rosu de ploi și vijelii, valabila intre orele 21.00 - 0.00 pentru mai multe zone din Bacau și Vrancea. Avertizarea vizeaza localitațile...

- Un incendiu puternic a izbucnit sambata noaptea la hala unei fabrici situata langa Timisoara. Pompierii intervin pentru stingerea incendiului, urmand ca la final sa stabileasca exact din ce cauza a izbucnit focul, transmite news.ro. Fabrica Frigoglass, la care a izbucnit incendiul, se afla…

- Inscrierea pentru programul Rabla, "valabila pana la miezul nopții" Foto Agerpres Cei care doresc sa își schimbe aparatele electrocasnice vechi cu ajutorul programului Rabla mai au timp doar pâna la miezul nopții sa se înscrie în aplicația dedicata de pe site-ul Administrației…

- Spre deosebire de anii precedenți, in 2021, dupa vreo 14 luni pline de tot felul de restricții, care au afectat direct și viața lacașurilor de cult, la Biserica Sfinții Trei Ierarhi din cartierul Bucovina, Lumina Invierii nu a mai venit la miezul nopții.

- Marea Britanie relaxeaza, dupa patru luni, restrictiile dure impuse populatiei. Cei mai bucurosi au fost cei care s-au putut relaxa in sfarsit pe terasele celebrelor pub-uri britanice. Autoritatile au decis totodata redeschiderea magazinelor, saloanelor d

- Timișoara va ieși, la miezul nopții, din carantina, dupa 24 de zile de restricții suplimentare. Decizia a fost luat miercuri, in cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgența.