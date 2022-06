Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Brasov a depus doua solicitari de finantare prin Programul National de Redresare si Rezilienta pentru achizitia a 23 de autobuze electrice, parte a proiectului de transformare a parcului auto intr-unul electric 100 la suta. Edilii au mai anuntat ca vor depune o noua solicitare de finantare…

- Un barbat de 67 de ani a fost prins in flagrant la scurt timp dupa ce a jefuit o femeie in autobuz in municipiul Constanta. Potrivit IPj Constanta, la data de 30 mai a.c., in jurul orei 13.00, politisti din cadrul Biroului de Investigatii Criminale al Politiei municipiului Constanta au identificat un…

- Desfașurarea evenimentului “Timotion Timisoara se misca!” modifica circulatia mijloacelor de transport duminica, 29 mai, intre orele 08:45 -12:00, in zona desfasurarii evenimentului. Liniile de transport care tranziteaza zona vor fi deviate. Iata care sunt noile trasee pe care vor circula mijloacele…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) este subfinantata in raport cu operatiunile pe care le desfasoara si s-a ajuns in situatia in care inspectorii se deplaseaza la controale cu mijloacele de transport in comun. Din pricina carentei dotarilor, inspectorii se folosesc de telefoanele…

- Sambata și duminica, in urma lucrarilor de asfaltare ce se vor desfașura pe Strada 1 Decembrie 1918, traficul rutier pe tronsonul in lucru va fi inchis. Astfel, sambata (de la prima ora) și duminica, tramvaiele liniilor 6a si 6b vor circula deviat pe urmatorul traseu: Gara de Est – Piața Badea Carțan…

- De pe C.D. Loga s-a anunțat oficial inchiderea traficului rutier pe un tronson de pe Calea Bogdaneștilor. Șantierul va permite accesul in zona doar roților utilajelor de construcție pentru șapte luni.

- 5.140 de noi cazuri de COVID-19 s-au inregistrat in Romania in ultimele 24 de ore, cu aproape 3.000 de cazuri mai mult decat in ziua precedenta, a anunțat marți medicul epidemiolog Adriana Pistol, secretar de stat in Ministerul Sanatații. “Creșterea nu este una foarte mare, dar este semnificativa”,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a facut cateva recomandari, marti, pentru a se limita raspandirea infectarilor cu SARS-CoV-2 dupa ridicarea restrictiilor, printre care purtarea mastii de protectie in spatiile deschise aglomerate si in mijloacele de transport in comun, dar si in spatiile inchise,…