Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de astazi se pot depune primele cereri de finanțare in cadrul programului WiFi4EU pentru internet gratuit in spatiile publice. In judetul Cluj s-au inscris 29 de localitati. UE a alocat un buget de 120 milioane euro pentru programul WiFi4EU prin care autoritațile locale din Uniunea Europeana…

- Tramvaiul cu internet gratuit, prize pentru telefoane și laptopuri dar și cu o biblioteca circula deja la Iași, pe o ruta folosita de studenți. Proiectul a luat naștere cu sprijinul mai multor asociații, companii și voluntari iar personalizarea tramvaiului a durat doua luni. Proiectul de la care s-a…

- „Coworking presupune un stil de lucru ce implica un loc de munca comun, adesea pentru persoane ce activeaza in domenii diferite. Coworking-ul reprezinta totodata un liant socio-profesional, ce previne izolarea liber-profesionistilor in mediul de acasa, conducand la eficientizarea programului de lucru…

- Colonelul in rezerva Adrian Eugen Costin a fost sef al Serviciului de Protectie si Paza (SPP) Iasi, el pensionandu-se in timpul unui proces in care este acuzat de neglijenta in serviciu si conducere cu alcoolemie.

- Municipalitațile din Uniunea Europeana se pot inregistra pe portalul on-line WiFi4EU, in scopul obținerii de finanțare pentru instalarea de puncte de acces public și gratuit la internet wireless. Primele cereri de proiecte – ne informeaza Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est – vor fi lansate…

- 38 de localitati din Maramures vor avea Internet gratuit printr-un program finantat de UE. Reprezentanta Comisiei Europene in Romania a anuntat vineri, ca peste 10.000 de municipalitati s-au inscris in portalul WiFi4EU, creat printr-un program european caruia UE i-a alocat un buget de 120 milioane euro,…

- Comisia Europeana a decis astazi sa finanteze instalarea de puncte de acces gratuit la internet wireless in spatiile publice. Banii vor fi oferiti oraselor si comunelor din statele membre, iar cererile vor putea fi depuse incepand cu luna mai. Pana atunci, municipalitatile trebuie sa se inregistreze…

- Comisia Europeana (CE) a lansat, marti, portalul web WiFi4EU, unde localitatile din toata Europa sunt invitate sa se inregistreze inainte de lansarea primelor cereri de proiecte la jumatatea lunii mai, in scopul de a obtine finantare din partea Uniunii Europene pentru instituirea unor puncte de acces…