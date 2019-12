Primul trailer al ''Wonder Woman 1984'', continuarea peliculei ''Wonder Woman'', a fost lansat

Primul trailer pentru pelicula ''Wonder Woman 1984'', mult asteptatul sequel al ''Wonder Woman'' (2017), a fost lansat duminica, avand-o din nou pe actrita Gal Gadot in rolul principal, relateaza EFE. "Viata mea nu a fost asa cum probabil crezi", spune Wonder Woman la inceputul acestui clip in care eroina se reintalneste cu Steve, personajul interpretat de Chris Pine in primul film. Trailerul dezvaluie de asemenea alte doua personaje care apar in viitorul film, interpretate de actorul chilian Pedro Pascal si de actrita americana Kristen Wiig. In regia lui Patty…