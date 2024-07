Stiri pe aceeasi tema

- Carnea produsa in laborator va ajunge in scurt timp pe rafturile magazinelor! Marea Britanie devine prima tara din Europa care va aproba comercializarea carnii artificiale, scrie observatornews.ro .

- Doi soți britanici și-au vandut casa din Manchester și cu banii obținuți pe ea au cumparat un sat intreg din Franța. Sunt extrem de mulțumiți de noua lor viața și spun ca nu s-ar mai intoarce pentru nimic in lume in Marea Britanie.

- In plus, 38% dintre probele analizate au prezentat listeria și 83% aveau agenți patogeni diareici precum E.coli și Campylobacter. In Germania procentele detectate sunt puțin mai mici, dar oricum foarte ingrijoratoare. Lidl neaga insa acuzația și spune ca are certificate de analiza efectuate chiar de…

- S-a dat un semnal de alarma. Avansul Inteligentei Artificiale (AI) va creste dependenta bancilor de marile companii americane de tehnologie, ceea ce va crea noi riscuri pentru industria bancara, sustin directorii bancilor europene intervievati de Reuters . Interesul in utilizarea Inteligentei Artificiale…

- Sara Evans, in virsta de 49 de ani, o artista din Țara Galilor (Marea Britanie), a gasit in aparatul foto o pelicula nedezvoltata, pe care fostul proprietar a uitat sa o scoata in urma cu aproximativ 70 de ani. Despre aceasta scrie ediția de BBC News. Se relateaza ca britanica a cumparat un aparat foto…