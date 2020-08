Stiri pe aceeasi tema

- A fost lansat primul test rapid COVID-19 produs in Romania. Primul test rapid de depistare a noului coronavirus produs in Romania a fost lansat joi de doua companii. Acestea au beneficiat de finantare de la investitori americani. Testul romanesc poate detecta anticorpii dati de virus in doar cinci minute…

- Pandemia a ridicat spalatul mainilor la rang de arta. Potrivit ultimelor statistici, sapunul s-a scumpit cel mai mult in Romania de cand a inceput epidemia de Covid-19. Dar cine s-ar fi gandit ca un produs atat de cautat in ultimele saptamani are o istorie fascinanta. Nimeni nu știe cu siguranța cand…

- Locul in care coronavirusul se ia cel mai rapid a fost dezvaluit de profesorul Alexandru Rafila. Reprezentantul Romaniei la OMS vine cu un nou avertisment dur, adresat romanilor, in contextul exploziei de cazuri noi de Covid-19 in țara noastra. Romania se afla pe locul 4 la creșterea numarului de imbolnaviri,…