Primul test de aparare a Pamantului: NASA va lovi luni un asteroid situat la 11 milioane de kilometri

Stiri pe aceeasi tema

- Testul NASA este programat sa faca istorie luni, 26 septembrie, iar „mini-aparatul de fotografiat” al navei spațiale LICIACube (prescurtarea de la Light Italian CubeSat for Imaging Asteroids) iși face incalzirea pentru a surprinde evenimentul, scrie NASA.

- Primul test de aparare a planetei, realizat vreodata. NASA lovește INTENȚIONAT un asteroid situat la 11 milioane de kilometri O nava spațiala a NASA se va lovi luni, 26 septembrie, in mod deliberat, de un asteroid numit Dimorphos. Este primul test de aparare planetara impotriva asteroizilor. Misiunea…

- Guvernul a aprobat suplimentarea bugetului Ministerului Economiei cu 25 de milioane de lei, bani destinati activitatilor de intretinere, conservare, reparatii si paza a capacitatilor de productie din industria de aparare, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru, informeaza AGERPRES…

- Imagini au fost surprinse de Telescopul Hubble și Telescopul James Web și prezinta Galaxia Fantoma, o spirala de sisteme solare, situata la 32 de milioane de ani lumina distanța de Pamant, scrie CNN . Imaginile au fost create folosind date atat de la Telescopul Hubble, cat și de la Telescopul Webb.…

- Compania de stat Hidroelectrica a decis, dupa mai bine de 10 ani, sa continue un proiect abandonat pentru care s-au cheltuit deja zeci de milioane de lei. Este vorba despre un „lac redresor” cu hidrocentrala construit parțial pe Valea Sebeșului, la circa 2 kilometri de centrul orașului Sebeș. Santierul…

- Cele mai mari pelerinaje din lume strang anual zeci de milioane de oameni in jurul unor obiective religioase incarcate de istorie și spiritualitate. Iata care sunt cele mai populare locuri de pelerinaj din lume:Cele mai cunoscute locuri de pelerinaj din lumeMulte religii din intreaga lume considera…

- Ieri, 19 iulie, CE a adoptat o propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Actului privind consolidarea industriei europene de aparare prin achiziții publice in comun (EDIRPA) pentru perioada 2022-2024. Dupa cum s-a anunțat in Comunicarea comuna din luna mai privind…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, declara ca pretul pentru reabilitarea a 13 kilometri de retea de termoficare in Calea Ferentari a crescut de la 50 de milioane de lei in 2018 la 80 de milioane de lei in 2022.