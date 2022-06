Primul târg de inovaţie şi cercetare al elevilor din Craiova Liceul Energetic din Craiova a gazduit, ieri, primul „Targ de inovatie si cercetare” al elevilor din Craiova. Acest eveniment are drept scop atat diseminarea informatiilor stiintifice ale elevilor cu contribuții remarcabile in domeniul științei și tehnicii, cat și stimularea acestora sa realizeze tehnologii, produse si servicii noi sau cu imbunatatiri semnificative. La aceasta editie, au participat trei echipe, fiecare cu produse specifice domeniului robotica, dar organizatorii au spus ca anul viitor isi doresc sa fie mai multe echipe participante si din mai multe domenii. Cele trei echipe care… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

