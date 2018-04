Stiri pe aceeasi tema

- Primul Summit Parlamentar al Formatului Bucuresti (B9) incepe miercuri, la Palatul Parlamentului fiind asteptati presedintele Klaus Iohannis presedintii Parlamentelor statelor membre ale Formatului Bucuresti, precum si presedintele Senatului Republicii Franceze, Gerard Larcher, presedintele Adunarii…

- In perioada 17-19 aprilie a.c., Senatul Romaniei gazduiește Primul Summit Parlamentar al Formatului București (B9), eveniment organizat la inițiativa comuna a domnului Calin Popescu-Tariceanu, președintele Senatului Romaniei, și a domnului Stanislaw Karczewski, mareșalul Senatului Republicii Polone.La…

- Rusia si aliatii occidentali nu au reusit sa ajunga la un compromis privind un raspuns international la atacul chimic din Siria in cadrul Consiliului de Securitate al ONU, scrie The Guardian.Citeste si: Revocarea lui Kovesi il lasa pe Iohannis fara mandat? Ce spune Tariceanu despre o eventuala…

- Marti, la ora 12.00, va avea loc sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), fiind discutate chestiuni de securitate nationala din perspectiva activitatii pe 2017, dar si privind obiective pentru 2018, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale.

- "Din 2013 se pregateau, Ponta intrase intr-un mic conflict cu sistemul si se pregateau deja sa-l "surubareasca". Si daca iesea presedinte, lui Ponta ii faceau ce i-au facut lui Iohannis, un dosar, ca sa se asigure ca sunt numiti din nou, ca sa se asigure doamna Kovesi ca e bine aparata. Am spus-o…

- Provocarile de securitate generate de conflictele nesoluționate din Republica Moldova, Georgia și Ucraina. Acesta este subiectul celui de-al IV-lea panel de discutii din cadrul conferintei interparlamentare, cu genericul "Georgia, Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic și

- Participanții la Summitul de securitate, care va avea loc maine, vin la Chișinau. In aceasta dimineața, președintele Parlamentului, Andrian Candu a intampinat delegația georgiana in frunte cu speakerul Irakli Kobakhidze.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea vine cu noi argumente și noi detalii in scandalul declanșat impotriva Serviciului de Protecție și Paza. Dragnea afirma raspicat ca nu intenționeaza sa mute serviciul de sub aripa președintelui Romania, dar ca Iohannis este el insuși in pericol, fiind o problema de securitate...