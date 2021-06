Stiri pe aceeasi tema

- Mulți se intreaba ce termen de valabilitate au vaccinurile impotriva COVID-19. Din pacate, specialiștii nu au inca un raspuns concret la aceasta intrebare, informeaza ABC News . Oficialii americani spun ca unele doze neutilizate ar putea expira pana la sfarșitul lunii, iar Jen Psaki. Secretarul de presa…

- Misiunea trupelor romanești in Baza Aeriana Kandahar din Afganistan s-a incheiat, marți, cand, dupa 19 ani de prezența continua, ultimii 100 de militari ai Batalionul de Protectie a Fortei Jderii au parasit tabara, informeaza MApN pe Facebook. Militarii romani au predat Baza Aeriana din Kandahar forțelor…

- IPS Teodosie, RECLAMAT de VedemJust, pentru declarațiile sale cu privire la femei: „Ar fi o premiera TRISTA” Noi detalii apar in scandalul provocat de declarațiile lui facute de IPS Teodosie Petrescu. Asociatia VeDem Just a anuntat, sambata, ca a sesizat Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii,…

- Mandatul Comisiei Electorale Centrala va fi prelungit, anunța președintele CEC, Dorin Cimil. Acesta susține ca nu este nevoie de hotarare speciala in acest sens, intrucat „legea pescrie modul de prelungire a imputernicilor pentru prezenta componența a comisiei”. Declarațiile au fost facute aseara la…

- Biden doreste ca aproximativ jumatate din intreaga populatie americana sa fie vaccinata pana la inceputul lunii iulie. Oficialii americani se pregatesc sa administreze vaccinuri adolescentilor odata ce vor fi aprobate de Administratia pentru Medicamente si Alimente (FDA)..

- Deputatul Alexandru Rafila susține ca gafele facute de ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, dovedesc faptul ca reprezentantul Guvernului refuza sa-și asume responsabilitatea. Tot timpul este de vina altcineva, spune Rafila, anunța MEDIAFAX. Declarațiile au fost facute in cadrul emisiunii…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a spus ca va merge la Tribunal, acolo unde este martor in procesul intentat de parinți, in dosarul profesorului de la Școala 164 din Capitala, care fotografia eleve de clasa a II-a in toaleta instituției. Cimpeanu a explicat ca știe care sunt riscurile funcției…