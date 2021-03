Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a exprimat joi sprijinul pentru noua presedinta pro-europeana a Republicii Moldova, Maia Sandu, aleasa in noiembrie in fata fostului sef pro-rus al statului, Igor Dodon, indemnand-o sa faca "reforme curajoase" pentru a intari statul de drept in fosta republica…

- Seful statului, Maia Sandu, efectueaza o vizita oficiala in Franta. Ea se va afla la Paris pina miine, iar astazi va avea o intrevedere cu presedintele francez Emmanuel Macron. De asemenea, Maia Sandu va avea discutii cu mai multi oficiali de rang inalt printre care: presedintele Senatului francez,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a adresat miercuri un tweet in engleza noului presedinte american Joe Biden, salutand decizia sa de a reveni in Acordul de la Paris, din care SUA au iesit in urma unei decizii a lui Donald Trump, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Welcome back! (Bine…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, testat joi pozitiv la COVID-19, a anuntat personal vineri, pe retelele sociale, ca se simte bine, insa putin obosit, si a dat asigurari ca va continua sa-si indeplineasca sarcinile curente, dar "un pic la ralanti", informeaza AFP. …

- Testat pozitiv pentru Covid-19 joi, președintele francez Emmanuel Macron se va autoizola timp de șapte zile , precum și mai multe personalitați europene, precum șeful guvernului spaniol sau președintele Consiliului European pe care l-a intalnit saptamana aceasta, perturband ordinea de zi a intalnirilor…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a intrat in izolare pana in ajunul Craciunului, dupa ce a participat, luni la Paris, cu Emmanuel Macron la o cina de aniversare a OCDE. Primul ministru al Spaniei va sta in izolare pana in 24 decembrie. Președintele francez Emmanuel Macron are COVID-19, a anunțat, joi,…

