Primul Summit antifraudă din România, organizat joi la Bucureşti Specialistii in investigatii corporate organizeaza, joi, la Bucuresti, primul Summit antifrauda din Romania, la care sunt asteptati sa participe reprezentanti ai autoritatilor si asociatiilor de profil.



"Fenomenul fraudei in Romania nu este unul nou. Ce este nou, in schimb, este faptul ca, atunci cand ancheteaza o companie, organele de urmarire penala analizeaza mecanismele de preventie penala si modul in care acestea au fost implementate intern. Cu toate acestea, mediul de business din Romania nu este integral aliniat la standardele de combatere a fraudei din statele vestice. Fraud… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a lansat o noua campanie menita sa ii ajute pe copii Foto: Arhiva/ Gina Poenaru Ministerul Sanatații a lansat la București o campanie menita sa îi ajute pe copiii care se nasc cu despicatura de buza și palat. Specialiștii spun ca anual, unul din 600 de copii…

- Populatia urbana va creste in 15 state membre UE, in perioada 2019-2050, si va scadea in noua state membre, inclusiv in Romania, arata cele mai recente prognoze ale evolutiilor demografice la nivelul tarilor UE publicate joi de Eurostat. In fruntea statelor membre care sunt preconizate sa…

- Primarul general Ion Ceban vrea sa organizeze un maraton al vaccinarii in capitala, dupa modelul vecinilor din Romania. Despre acest lucru a vorbit edilul in cadrul unui live in fața Centrului de Vaccinare din Chișinau. {{505176}}„Ce este cert ca alta soluție decit vaccinul nu este. Ați vazut ca in…

- Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anunțat joi ca pana in prezent au fost depistate in Romania 1.128 de cazuri cu variante ale SARS-CoV-2 care determina ingrijorare (VOC). Potrivit CNSCBT, in 1.114 cazuri a fost depistata tulpina britanica, in 5…

- Specialiștii echipei de cercetare a Grupului MedLife anunța ca un intreg lot de 92 de probe, analizat in aceasta etapa a studiului de secvențiere, conține tulpina B.1.1.7, originara din Marea Britanie. Probele au fost selectate in mod aleatoriu și potrivit raportului, provin din urmatoarele județe:…

- Tulpina sud-africana a coronavirusului, descoperita in Romania. Unul din pacienții infectați este din Pitești Tulpina africana a COVID-19 a ajuns si in Romania. Aceasta a fost identificata in doua probe, dintr-un lot de 93 analizat. Una dintre probe provine de la un pacient din București, iar cealalta…

- Specialiștii preconizeaza un alt cutremur major in țara noastra, care s-ar solda cu 25.000 de morți, doar in Capitala. Constantin Ionescu, directorul general al Institutului Național pentru Fizica Pamantului, a facut o serie de precizari referitoare la un posibil nou mare cutremur in țara noastra, potrivit…

- Clima din Romania se va schimba dramatic in anii urmatori, avertizeaza specialiștii. Diferențele de temperaturi sunt din ce in ce mai vizibile. Iar anomaliile meteo au devenit o obișnuința. Un ultim exemplu a fost consemnat sambata seara. In Capitala s-a inregistrat o furtuna specifica perioadei de…