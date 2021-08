Primul studiu efectuat în România privind eficiența vaccinului Persoanele vaccinate impotriva COVID-19 au risc de deces de 14 ori mai mic decat cele nevaccinate, risc de internare și spitalizare in ATI de 12 ori mai mic și risc de infectare de 10 ori mai mic – sunt rezultatele primului studiu privind eficiența vaccinului efectuat in Romania, prezentate astazi de medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul […] Articolul Primul studiu efectuat in Romania privind... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele vaccinate impotriva COVID-19 au un risc de deces de 14 ori mai mic decat cele nevaccinate, un risc de internare și spitalizare in ATI de 12 ori mai mic și un risc de infectare de 10 ori mai mic. Acestea sunt rezultatele primului studiu privind eficiența vaccinului efectuat in Romania, prezentate…

- Persoanele vaccinate impotriva COVID-19 au un risc de deces de 14 ori mai mic decat cele nevaccinate, un risc de internare și spitalizare in ATI de 12 ori mai mic și un risc de infectare de 10 ori mai mic. Acestea sunt rezultatele primului studiu privind eficiența vaccinului efectuat in Romania, prezentate…

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, mediul Valeriu Gheorghița, a prezentat marți prima analiza preliminara a datelor de eficiența a vaccinarii impotrivia COVID-19 in Romania. Potrivit datelor prezentate de Gheorghița, persoanele vaccinate sunt de 10 ori mai protejate impotriva bolii COVID-19,…

- Primul studiu despre eficiența vaccinurilor realizat pe pacienții romani s-a desfașurat in perioada 1 februarie - 30 mai 2021 (valul III al coronavirusului) și indica faptul ca dupa 14 zile de la vaccinarea cu schema completa, scade de 14 ori riscul de deces, scade de 12 ori riscul de internare la…

- In cazul in care un al patrulea val de pandemie COVID-19 ar lovi Romania, premierul Florin Cițu a ținut sa asigure ca masurile restrictive nu se vor aplica persoanelor vaccinate. Cițu a vorbit despre acest scenariu intr-un interviu cu Digi24, in care a subliniat ca valul patru al pandemiei va necesita…

- Primul autobuz 100% electric produs in Romania va fi testat, timp de doua saptamani, in municipiul Fagaras. Acesta este cel de-al treilea oras in care ajunge programul de testare. Primaria mun. Fagaras a cerut includerea in acest program pentru a analiza modul si costurile de operare, in vederea achizitionarii…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare din Romania, a vorbit despre situația imunizarii din țara noastra. El a avertizat ca s-ar putea evita administrarea celei de-a treia doze a vaccinului, daca s-ar crea o imunitate colectiva, la nivel național. Scenariul in care romanii ar putea…

- Romania avea in stocuri, la sfarșitul saptamanii trecute, circa 6 milioane de doze din toate cele patru tipuri de vaccin folosite in țara noastra, iar dintre acestea, in jur de 35.000 de doze de vaccin de la AstraZeneca au termen de expirare la 30 iunie, a declarat duminica, la Digi24 , coordonatorul…