- Vremea va fi caniculara in Bucuresti, pe parcursul zilelor de vineri si sambata, iar noptile vor fi tropicale, cu valori termice de peste 20 de grade Celsius, arata prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie.Potrivit ANM, in intervalul 7 august, ora 10:00 - 8 august, ora 20:00,indicele temperatura-umezeala…

- Cele mai multe noi cazuri de coronavirus au fost raportate, miercuri, in județul Prahova. Este inca o zi in care in toate județele din Romania s-au inregistrat cazuri noi de COVID-19.In ultimele 24 de ore, in județul Prahova au fost confirmate cele mai multe cazuri noi de COVID-19 din țara: 101. Potrivit…

- Potrivit datelor comunicate de Institutia Prefectului Arges, 1.016 persoane au fost diagnosticate pozitiv pana luni. In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 27 de cazuri noi, astfel ca Argeș a devenit al optulea județ care depaseste 1.000 de cazuri de coronavirus. Județul Argeș avea in urma cu o luna…

- Peste 14.000 de copii din mediul rural vor participa, in aceasta vara, la activitati educationale in programele Școlii de vara World Vision Romania. Activitatile vor fi atat de educatie formala, unde vor fi predate lectii la materiile importante, pentru a-i ajuta pe copii sa recupereze sau sa recapituleze…

- Varsta medie a femeilor la prima casatorie a fost, inainte de 1990, de 21-22 ani, iar varsta medie a mamelor la prima naștere in jurul a 22,3 ani. O nupțialitate precoce era favorabila unei fertilitații ridicate de peste 2 copii la o femeie. Dar, timpurile se schimba, și odata cu ele și obiceiurile…

- "Am luat masuri de relaxare si vom lua in continuare. Insa atrag atentia: virusul este inca in societate. Este foarte important sa fim constienti de asa-numita 'noua normalitate' in care vom trai. Incercam sa relaxam cat mai mult restrictiile, insa e clar ca acum raspunderea revine fiecarui roman.…

- Ministrul Educatiei mentioneaza in raspunsul sau faptul ca la nivelul judetului Iasi, in mediul rural, numai 72,19- dintre elevi au acces la internet, 73,91- au acces la un dispozitiv care se poate conecta la internet si numai un total de 69,90- dintre elevi au acces si la internet si la un dispozitiv…

- Numarul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportarii Institutului Național de Sanatate Publica: Nr. crt. Județ Numar de cazuri confirmate 1. Alba 288 2. Arad 695 3. Argeș 232 4. Bacau 486 5. Bihor 546 6. Bistrița-Nasaud 316 7. Botoșani 704 8. Brașov 677 9. Braila 22 10. Buzau 158 11. Caraș-Severin…