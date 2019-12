Stiri pe aceeasi tema

- Disney, impulsionat de incasarile de 919,7 milioane de dolari obtinute de filmul de animatie "Frozen II", a devenit duminica primul studio din istoria cinematografiei care a reusit sa depaseasca pragul de 10 miliarde de dolari in box-office-ul sau anual, informeaza deadline.com, potrivit AGERPRES.Compania…

- Lungmetrajul "Joker", dedicat unui personaj inspirat din universul benzilor desenate, a depasit weekendul trecut pragul incasarilor de 1 miliard de dolari in box-office-ul mondial, devenind primul film de categorie "R" care a reusit o astfel de performanta, informeaza luni bbc.com. Potrivit sistemului…

- Kremlinul a dezvaluit luni furtul a 11 miliarde de ruble (aproximativ 175 milioane de dolari) la constructia cosmodromului Vostochny, in extremul orient al Rusiei, relateaza EFE."In total, s-au furat 11 miliarde de ruble, dintre care s-au recuperat 3,5 miliarde (55 de milioane de dolari),…

- Dezvoltatorul local de jocuri video Amber a inregistrat in primele sase luni ale acestui an o cifra de afaceri de 5 milioane de dolari, pentru finalul lui 2019 tinta fiind de a ajunge la 10 milioane de dolari, in crestere cu peste 30% fata de 2018.

- Serviciul Revolut a depașit 7 milioane de utilizatori, iar volumul total al tranzactiilor de la lansarea platformei, in 2015, a depasit 85 de miliarde de dolari, se arata intr-un comunicat al companiei. In...

- Deficitul bugetar al SUA a urcat cu 169 miliarde de dolari, la 1.067 miliarde de dolari in primele 11 luni din acest an fiscal, deoarece cheltuielile au crescut mai mult decat veniturile obtinute din colectarea taxelor, transmit Reuters si AP. Departamentul Trezoreriei din SUA a raportat ca…

- Potrivit Forbes, care i-a luat un interviu lui Dines la Bucuresti, omul de afaceri roman mai detine in prezent mai mult de 20- din UiPath, liderul mondial in tehnologie RPA - robot process automation, o companie evaluata la 7 miliarde de dolari dupa ultima runda de finantare obtinuta. Asta inseamna…