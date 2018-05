Stiri pe aceeasi tema

- California a devenit miercuri primul stat american care a impus amplasarea de panouri solare pe toate cladirile rezidentiale noi, in cadrul eforturilor sale de a reduce emisiile de gaze cu efect de sera, informeaza AFP.

- Casele de marcat cu jurnal electronic și imprimantele fiscale, conectate online la serverele ANAF, devin obligatorii pentru companiile mari și mijlocii de la 1 iunie. Potrivit jurnaliștilor de la Profit.ro, degeaba vor avea firmele case de marcat care sa transmita date la Fisc, intrucat ANAF nu are…

- Contribuabilii mari si cei mijlocii trebuie sa inlocuiasca incepand din 1 iunie casele de marcat clasice cu cele cu jurnal electronic, iar din 1 august legea se aplica si in cazul micilor comercianți. ANAF vizeaza prin aceasta lege accesul aproape total la informatiile privind activitatea comerciala…

- Guvernul stabilise aceste termene anul trecut, iar calendarul a fost mentinut si de parlamentari, Camera Deputatilor aproband miercuri, in calitate de for decizional al Parlamentului, noile prevederi. Astfel, din 1 august 2018, va fi complet interzisa comercializarea aparatelor de marcat electronice…

- Pretul locuintelor in zona euro a crescut cu 0,9% in ultimul trimestru din 2017 fata de trimestrul al treilea, iar in Uniunea Europeana cu 0,7%, arata Biroul European de Statistica Eurostat, indicand cresteri trimestriale in Romania, peste media UE.Potrivit Eurostat, in Romania, pretul locuintelor…

- Initiativa a fost propusa de un grup de parlamentari ai PSD si a primit aviz favorabil din partea Guvernului. "Astfel, invatamantul general obligatoriu este de 15 clase si cuprinde ultimii doi ani ai invatamantului prescolar, invatamantul primar, invatamantul gimnazial si primii 2 ani ai invatamantului…

- Dumitru Costin, secretarul general al AFAN, a comentat hotararea Adunarii Generale a FRF, prin care a schimbat un punct din regulament in așa fel incat sa blocheze candidatura lui Lupescu la președinția FRF. "Inca de pe vremea cand s-au adoptat aceste modificari, le-am considerat unele abuzive. Ministrul…