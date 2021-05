Primul sportiv transgender calificat la Jocurile Olimpice Halterofila Laurel Hubbard (Noua Zeelanda) va deveni primul sportiv transgender care va concura la Jocurile Olimpice, dupa ce a obtinut calificarea la editia din aceasta vara de la Tokyo datorita unei schimbari de regulament, relateaza Reuters, care citeaza portalul Inside the Games. Hubbard are garantat un loc in competitia olimpica feminina de haltere la categoria +75 kg, dupa ce Comitetul Executiv al CIO a aprobat un amendament la sistemul de calificare olimpica, perturbat de pandemia de coronavirus. Inainte de a deveni femeie in 2013, Hubbard, 43 ani, a concurat la competitiile masculine de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Halterofila Laurel Hubbard (Noua Zeelanda) va deveni primul sportiv transgender care va concura la Jocurile Olimpice, dupa ce a obtinut calificarea la editia din aceasta vara de la Tokyo datorita unei schimbari de regulament, relateaza Reuters, care citeaza portalul Inside the Games. Hubbard are garantat…

- Mai multi sportivi si cluburi, in principal din Anglia, au lansat vineri o miscare de boicotare a retelelor de socializare, prevazuta sa dureze tot weekend-ul, pentru a protesta impotriva insultelor online si in special a rasismului, informeaza AFP. UEFA si Federatia internationala de tenis (ITF) s-au…

- Fanii baseball-ului au umplut stadionul Globe Life Field, dupa ce responsabilii echipei Texas Rangers au decis sa permita accesul nelimitat in tribune la meciul de pe teren propriu cu formatia Toronto Blue Jays, primul din sportul nord-american disputat fara restrictii pentru spectatori, de la debutul…

- O surferița din El Salvador, Katherine Diaz, a murit dupa ce a fost lovita de un fulger chiar în timpul calificarilor la Jocurile Olimpice. Proba de surf va face în premiera parte din competițiile de la Tokyo.Sportiva de 22 de ani a fost lovita de fulger chiar dupa ce a întrat…

- Ucraina a fost retrogradata in esalonul secund valoric al Ligii Natiunilor (Liga B), dupa ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a respins vineri apelul sau contra victoriei la ''masa verde'' acordate Elvetiei, ca urmare a neprezentarii la meciul din 17 noiembrie, transmite Reuters.…

- Justin Ștefan este vocea cea mai acida din tabara Ligii in razboiul VAR dintre cele doua organisme din fotbalul romanesc. Dumitru Dragomir a dezvaluit cum și-a facut loc in Federație cu ani in urma oficialul forului care pastorește Liga 1.„Justin Ștefan nu e baiat prost, a fost adus de soția lui Mircea…

- Lucrarile sunt oprite pentru ca alocarea fondurilor a fost blocata de majoritatea PNL-USR din Consiliul Local Focșani ”Sportul nu are culoare politica!” Baza sportiva de la Liceul cu Program Sportiv a avut parte de opoziție inca de la exprimarea ideii ca este necesara. Consilierii din opoziție de pana…