Primul spital din Wuhan destinat pacientilor afectati de coronavirus va fi gata luni

Primul dintre cele doua spitale aflate in constructie in Wuhan pentru a trata pecientii infectati cu noul coronavirus (2019-nCoV) ar urma sa fie finalizat luni, iar 1.400 de cadre medicale din armata vor fi trimise aici, potrivit BBC.



Spitalul Huoshenshan are 25.000 de metri patrati si o capacitate de 1.000 de paturi.



In doar 4 zile, spitalul construit de chinezi pentru coronavirus prinde contur (Video&Foto)



Autoritatile chineze au confirmat decesul a 304 oameni, iar Organizatia Mondiala a Sanatatii a anuntat decesul primei persoane in afara granitelor Chinei - un…