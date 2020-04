Stiri pe aceeasi tema

- Primii 12 bolnavi de COVID-19, internati in sectia de Boli Infectioase a Spitalului Municipal "Dr. Alexandru Simionescu" din Hunedoara, s-au vindecat si au fost externati, avand astfel posibilitatea sa-si petreaca Pastele acasa, a informat vineri conducerea unitatii medicale."In ajunul celei…

- Zeci de persoane care s-au recuperat dupa infectarea cu virusul Covid-19 au avut din nou rezultate pozitive in Coreea de Sud, a anuntat Centrul pentru Prevenirea si Combaterea Bolilor din țara asiatica. Raportarea repozitivarilor a inceput de acum o saptamana, cand autoritatea coreeana citata a vorbit…

- Medicul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, cel care a vindecat peste 200 de pacienți bolnavi de coronavirus, spune ca ”suntem inca pe panta ascendenta a imbolnavirilor si a deceselor” si ca ”sunt tot mai multi pacienti in stare grava internati, iar sectiile…

- Un numar de 360 de noi cazuri de coronavirus au fost confirmate in ultimele 24 de ore in Romania, astfel, ca bilanțul total al imbolnavirilor urca la 4417. Dintre acestea, 460 de persoane au fost declarate vindecate, in timp ce 182 de oameni au murit. La Terapie Intensiva, in acest moment, sunt internați…

- Au fost inregistrate inca 4 decese ale unor persoane infectate cu noul coronavirus. Romania a ajuns la un numar de 34 decese. 31. Barbat, 65 ani, jud. Arad, internat in Spitalul Județean Arad, transferat in data de 22.03.2020 in secția, iar in data de 25.03.2020 transferat la Spitalul de Boli Infecțioase…

- Polițiștii care verifica motivele de parasire a domiciliului pe durata starii de urgența intalnesc cetațeni care inventeaza motivații hilare ca sa incalce regulile ce impun distanțarea sociala. Un roman le-a spus polițiștilor ca a vrut sa-și plimbe peștișorul de acvariu pe care il ținea intr-o punga,…

- Un tratament experimental impotriva coronavirusului, care a fost folosit și in China și care face parte dintr-un program masiv de testare al OMS, este utilizat in cazul pecienților din Romania, scrie g4media.ro. Compania producatoare a anunțat ca doneaza Ministerului Sanatații de la București medicamentul…