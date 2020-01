Stiri pe aceeasi tema

- Opera din Paris a cunoscut o multitudine de greve in aceste ultime decenii, dar traverseaza unul dintre cele mai grave blocaje din istoria recenta: trei saptamani de paralizie din cauza protestelor fata de proiectul de reforma a pensiilor, 63 de spectacole anulate si peste 12 milioane de euro pierderi.…

- Sefa comisiei, Susanne Reindl-Krauskopf, a spus ca elevii erau strigati dupa prenume si dupa masura pe care o purtau la haine. „Este clar ca adolescentii si copiii nu sunt suficient de protejati fata de discriminare, neglijenta si efecte medicale negative", se arata in raportul comisiei. In plus, sarcinile…

- ''Orlando'', de Olga Neuwirth, un spectacol care incalca traditiile si normele de gen, va avea premiera mondiala duminica la Opera de Stat din Viena si este primul show de opera din lume compus si regizat integral de o femeie ce va fi prezentat pe scena acestei institutii cu o vechime…

- La Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski" din Constanta veti putea asista vineri, 6 decembrie, incepand cu ora 17:30, la spectacolul eveniment "Frozen, regatul inghetat". Theater du Soleil Entertainment si echipa music hall ului ldquo;Frozen, Regatul Inghetat" promit spectacol magic, cu…

- "In jurul orei 1,20 am fost sesizati prin apel 112 de un tanar de 22 de ani cu privire la faptul ca, in timp ce se afla intr-un club din municipiul Iasi, a fost agresat fizic. Politistii s-au deplasat la fata locului, unde au identificat mai multe persoane. In cauza a fost deschis un dosar penal pentru…

- Primaria Turda și Casa de Cultura Turda va invita la spectacolul de opera NUNTA LUI FIGARO, de Wolfgang Amadeus Mozart pe un libret scris in limba italiana de Lorenzo da Ponte, avand ca inspirație comedia lui Pierre Caron de Beaumarchais – La folle journee ou Le mariage de Figaro.

- Onisifor Ghibu s-a nascut in zona Sibiului [1] … In 1914, odata cu izbucnirea Primului Razboi Mondial, s-a refugiat la Bucuresti [2] , colaborand cu alti [3] refugiati ardeleni – pentru a promova beligeranța [4] Romaniei intru eliberarea Transilvaniei. Dupa campania catastrofala din 1916, atunci cand…

- Intr-un spectacol de atmosfera si de stare, in care oniricul si realismul se pot substitui reciproc, Radu Afrim a creat, in spectacolul "Dansul Delhi", care s-a jucat aseara, in cadrul FNT, la Sala Studio a Teatrului National de Teatru, un univers suspendat pulsand ca o inima, o lume-transa care te …