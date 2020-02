Primul sondaj pentru alegerile locale din Turda! Vezi rezultatele!

Stiri pe aceeasi tema

TurdaNews lanseaza un sondaj de opinie online, privind alegerile locale din Campia Turzii, care vor avea loc in acest an, in ceea ce privește intenția de vot pentru partidele politice.

Sondaj online privind intenția de vot la alegerile locale din Turda (partide politice). Sondajul este anonim, iar raspunsurile și datele dvs nu sunt publice! Votezi, contezi! Voteaza acum!

Aflata in fața primei sale confruntari electorale pentru alegerile locale, organizația PRO ROMANIA CLUJ a declanșat procedura de validare a candidaților propuși sa administreze interesele...

Anul 2019 a avut doua randuri de alegeri, europarlamentare și prezidențiale, care au prefațat alegerile locale și parlamentare din 2020. Care au fost principalele "mișcari" politice locale?...

Victor Ponta, președintele Pro Romania, a anunțat la Cluj-Napoca, la Conferința Regionala a partidului, ca formațiunea politica pe care o conduce va avea candidați proprii la alegerile locale din...

Președintele PMP Turda, consilierul local Adrian Nap, a anunțat azi cooptarea a cinci persoane noi in echipa organizației locale, prezentandu-i ca oameni respectați, cu expertiza, care nu au mai...

- Infrangere dezastruoasa pentru primarul Brașovului, George Scripcaru in primul sondaj la vedere realizat de Realitatea de Brașov, pentru alegerile locale de anul viitor. Scripcaru a fost invins de principalul sa contracandidat la fotoliul de primar, fostul ministru al Finanțelor, Gheorghe Ialomițianu,…

- S-a incheiat, cu adevarat, epoca Liviu Dragnea pentru PSD. Viorica Dancila a incercat, din rasputeri, sa arate ca a ințeles mesajul alegatorilor transmis la alegerile europarlamentare, a realizat schimbari de mesaj insa, din pacate, ele nu au fost cunoscute de un numar suficient de mare de concetațeni.…