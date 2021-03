Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 65 de ani a murit carbonizat intr-un incendiu izbucnit, duminica, intr-o locuinta din localitatea Pribesti, comuna Codaesti, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. „Detasamentul de pompieri Vaslui intervine cu o autospeciala de stingere…

- In plina vreme geroasa, o familie din Texas a ramas fara locuința, dupa ce casa le-a ars in incendiu in timp ce incercau sa se incalzeasca. Incidentul s-a petrecut la cateva saptamani dupa ce tatal a murit din cauza COVID-19. Mama, pe numele sau Stephanie Rubio, și cei trei copii au ramas și fara locuința,…

- Un barbat in varsta de 72 de ani din localitatea Comasca, judetul Giurgiu, a decedat duminica dupa ce casa in care locuia a ars, el fiind surprins de flacari in interiorul locuintei. „In aceasta seara, locuitori din satul Comasca, judetul Giurgiu, au sunat la 112 sa anunte ca o casa invecinata a fost…

- Un incendiu puternic a avut loc, joi dimineața, la o locuința din comuna argeseana Mioarele, județul Argeș. Pompierii au descoperit sub daramaturi cadavrul unui barbat. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges au transmis ca incendiul a fost produs la o casa batraneasca din satul Matau.…

- Potrivit anchetatorilor, cele doua femei s-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon. „Sambata, 16 ianuarie, in jurul orei 12.30, am fost sesizati despre faptul ca doua femei au fost gasite decedate in anexa locuintei uneia dintre ele, din municipiul Pascani. Politistii s-au deplasat la fata locului, unde…

- Un barbat din comuna Moisei, județul Maramureș, a amenințat cu moartea mai mulți oameni ai legii chemați de vecinii acestuia, care reclamau muzica tare. Omul a devenit agresiv la vederea polițiștilor. Maramureșeanul care a fost reclamat de vecini a ajuns la Poliție, apoi la spital. Conform IPJ Maramureș,…

- Un incendiu izbucnit in noaptea de duminica spre luni, in localitatea buzoiana Gheraseni, s-a soldat cu moartea unui batran. Pompierii au ajuns in jurul orei trei la interventie, cu doua autospeciale cu apa si spuma, insa pentru proprietarul locuintei a fost prea tarziu.