- In doar trei zile de la lansare, aplicatia a fost descarcata de peste 10.000 de utilizatori. Este in top cinci al celor mai usor de utilizat servicii la nivel local, iar instalarea dureaza doar cateva secunde. „Inainte de a pleca la drum trebuie sa deschidem aplicatia. Aici vedem o harta cu toate lucrarile…

- O noua aplicatie pentru telefoanele inteligente le poate face viata mai usoara clujenilor. Autoritatile locale au lansat un program gratuit care ii notifica in timp real pe utilizatori despre lucrarile din oras, restrictiile de circulatie ori evenimentele importante. Alertele apar pe telefoanele oamenilor…

- Romanii se intorc din vacanța de Paște. Traficul pe DN1 este aglomerat, luni dupa-amiaza, pe raza statiunilor montane Predeal si Sinaia, fiind dispusa masura devierii traficului pe DN1A, a precizat chestorul de politie Florentin Bracea, seful Directiei Rutiere din cadrul Politiei Romane. Incepe sa se…

- Marți, 3 aprilie, polițiștii au aplicat peste 120 de sancțiuni contravenționale, in valoare totala de aproximativ 42.800 de lei. Totodata, au fost reținute 12 permise de conducere și un certificat de inmatriculare. Astfel, au fost filmați și inregistrați de aparatul radar opt șoferi care au depașit…

- Peste 500 de soferi, sactionati, trei dosare penale si aproape 70 de conducatori auto au ramas fara permis! Acesta este bilantul ultimelor patru zile, pe soselele din Timis. Totodata, politistii au intocmit si trei dosare penale pentru infractiuni rutiere si au aplicat in total 538 sanctiuni contraventionale, 154…

- Deputatul PNL Ovidiu Retchi a transmis vineri ca, la un an de cand este ministru de Interne, Carmen Dan "tot nu cunoaste starea de fapt din sistem", iar deifictul de peste 24.000 de cadre de politie s-a vazut in anul 2017, cand cazurile de ultraj asupra agentilor si cetatenilor s-au intensificat.…

