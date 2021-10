Stiri pe aceeasi tema

- Primul serial Marvel pentru prescolari va fi difuzat de postul Disney Junior incepand din 16 octombrie. „Paienjenelul Marvel si prietenii lui uimitori” va debuta sambata, la ora 11:00. Noi episoade vor fi difuzate in fiecare zi de weekend de la ora 11:00. Serialul urmareste aventurile…

- HBO Max va fi lansat in Europa luna aceasta, iar in prezentarea oficiala facuta astazi, a fost anuntat ca filmele Warner Bros vor fi disponibile dupa 45 de zile de la premiera in cinematografe. Astfel, au fost prezentate primele imagini din serialele „House of the Dragon” si „Peacemaker”. Prezentarea…

- Serviciul de streaming HBO Max va fi lansat in Europa luna aceasta, iar in prezentarea oficiala facuta astazi, s-a anuntat ca filmele Warner Bros. vor fi disponibile dupa 45 de zile de la premiera in cinematografe. Prezentarea oficiala a lansarii serviciului HBO Max in Europa care a fost facuta astazi…

- Ministerul Finantelor lanseaza o noua emisiune FIDELIS de titluri de stat pentru populatie si, in perioada 13 septembrie – 1 octombrie 2021, persoanele fizice rezidente si nerezidente, cu varsta peste 18 ani, pot subscrie prin intermediul bancilor partenere titluri de stat denominate in lei si in euro,…

- Ambasadorul Afganistanului in Bulgaria, Mohammad Saifi, spune ca situația din țara sa este mult mai grava decat iși poate imagina lumea, iar talibanii, care au preluat recent controlul, au inceput sa comita crime in randul civililor. Intr-un interviu pentru postul de televiziune bulgar Nova, diplomatul…

- Wentworth Miller, starul din serialul Prison Break, a marturisit intr-o postare pe Instagram ca a fost diagnosticat cu autism, cu un an in urma. Actorul in varsta de 49 de ani afirma ca vestea a fost un soc, dar nu neaparat o surpriza si ca, inainte ca medicii sa ii puna oficial diagnosticul, intuise…

- Medicul și parlamentarul Alexandru Rafila lanseaza un avertisment in care spune ca Romania va intra intr-un al patrulea val pandemic in toamna. „O sa avem un val 4 in septembrie-octombrie, ramane de vazut amplitudinea acestui val, pe de o parte. Pe de alta parte, cum va spuneam, depinde cine se imbolnavește…

- In orașul Praga, atat rezidenții cat și turiștii se vor putea vaccina in autobuz. Capitala Republicii Cehia lanseaza un centru mobil de imunizare poreclit „autobuzul de vaccinare”. Conform Euractiv, persoanele care vor sa se vaccineze in autobuz nu vor avea nevoie de programare. „Autobuzul va opri in…