Stiri pe aceeasi tema

- Șeful DSU, Raed Arafat, a facut precizari importante legate de noile relaxari ce se implementeaza incepand cu data de 1 iunie in Romania, dupa ce numarul de infectari cu noul coronavirus a scazut vertiginos. Dupa ședința de Guvern de astazi s-a hotarat in ce fel vor fi mai liberi romanii.

- Locul de munca al maramureșenilor nu trebuie sa depinda de vaccinarea impotriva coronavirus. Inspectia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca, transmite tuturor angajatorilor indiferent de forma de proprietate, recomandarea institutiei Avocatului Poporului in vederea mediatizarii aspectelor…

- Fostul ministru Varujan Vosganian demonteaza optimismul economic afișat de premierul Florin Cițu, spunand ca este fireasca creșterea economica dupa „prapastia in care a cazut economia Romaniei” dupa starea de urgența. „Nu știu sa fi existat in ultimele trei decenii vreun Guvern mai laudaros…

- Președinta Senatului, Anca Dragu, membru USR PLUS, a avut o declarație surprinzatoare, duminica, atunci cand a spus ca cel mai performant guvern pe care l-a avut Romania a fost cel de la inceputul anilor 200...

- Acest faimos Plan National de Redresare si Rezilienta (PNRR) nu a dus niciun progres, dimpotriva, a adus o scadere a alocarilor pentru mediul de afaceri, de la 3,8 miliarde de euro, in prima versiune, la 2,28 de miliarde de euro, in versiunea aprobata in Guvern, a declarat, vineri, in cadrul unei dezbateri…

- „Vom avea cateva intalniri in acest weekend pentru a evalua situația cu pandemia. Am spus ca trebuie o inspecție in fiecare spital, zilnic, aștept Ministerul Sanatații sa imi dea detalii despre ce s-a intamplat la Craiova.Aș vrea sa verificam aceste informații. Am mai trecut și anul trecut printr-o…

- Deputatul de Argeș al PSD Simona Bucura-Oprescu, președinte Comisia pentru Administrație Publica și Amenajarea Teritoriului din Camera Deputaților, atrage atenția ca Romania se confrunta cu o acuta lipsa de meseriași in diverse domenii de activitate, iar invațamantul tehnologic este vital, dar Ministerul…

- Premierul Florin Cițu a explicat ca Executivul pe care il conduce nu va crește taxele, asta pentru ca mișcarea ar fi una sinucigașa pentru economie. Cițu considera ca soluția este sa digitalizam administrația, iar in acest fel va crește colectarea pe termen lung și Romania se va descurca cu fondurile…