Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele organizatiei judetene PSD Hunedoara, deputatul Laurentiu Nistor, a apreciat luni ca rezultatele obtinute de social-democrati in turul al doilea al alegerilor prezidentiale reflecta votul dat de opt partide impotriva PSD, el aratandu-se multumit de scorul obtinut in judetul Hunedoara."Am…

- Presedintele organizatiei judetene a PSD Giurgiu, senatorul Niculae Badalau, a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca se asteapta la o mai buna prezenta la vot in judetul Giurgiu in turul doi al alegerilor prezidentiale, desi campania a fost searbada si regreta ca nu a putut asista…

- Viorica Dancila a pierdut alegerile prezidențiale acasa la președintele PSD Hunedoara. În comuna Șoimuș, locul de proveniența al președintelui PSD Hunedoara, Laurențiu Nistor, favorit în primul tur al alegerilor prezidențiale a fost Klaus Iohannis (PNL),

- Autoritatea Electorala Permanenta a centralizat duminica noapte voturile exprimate de alegatori in toate sectiile de vot din judetul Alba. rezultatele sunt neoficiale, urmand a fi certificate de catre Biroul Electoral Judetean.

- 90.000 de lei alocați pentru un serviciu de incalzire care nu a existat niciodata Președintele PSD Hunedoara, deputatul Laurențiu Nistor traiește intr-o lume paralela. Acesta a declarat ca au fost alocate sume pentru modernizarea instalațiilor de incalzire din orașul Petrila. Deputatul spune…

- Presedintele organizatiei judetene a PSD Giurgiu, senatorul Niculae Badalau, și-a declarat, vineri, convingerea ca Viorica Dancila va câstiga, la alegerile prezidentiale, în judetul Giurgiu.

- Presedintele organizatiei judetene a PSD Giurgiu, senatorul Niculae Badalau, a declarat vineri, presei, ca vrea o campanie electorala civilizata, fara atacuri la persoana, si este convins ca Viorica Dancila va castiga, la alegerile prezidentiale, in judetul Giurgiu. "Ne ocupam de campania…

- Presedintele organizatiei judetene a PSD Giurgiu si ministru al Economiei, Niculae Badalau, a declarat miercuri, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Giurgiu, ca este convins ca Viorica Dancila va castiga alegerile prezidentiale in acest judet si ca si la nivel national candidatul PSD…