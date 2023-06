Stiri pe aceeasi tema

- „Refuzul PSD de a-l numi pe colegul nostru, Mircea Abrudean, in pozitia de secretar general al Guvernului reprezinta o incalcare grava a protocolului dintre partidele noastre. In conditiile in care un ministru falimentar ca dl Caciu a putut fi «reciclat» in portofoliul Fondurilor Europene dupa ce a…

- Șeful Cancelariei fostului premier Nicolae Ciuca, Mircea Abrudean, este susținut de PNL pentru a ocupa funcția de Secretar General al Guvernului dupa rocada guvernamentala, insa social-democrații ar dori ca liberalii sa faca o alta nominalizare.Deputatul PNL Pavel Popescu a scris duminica seara,…

- Nici nu a apucat sa se instaleze bine la Palatul Victoria, ca Ciolacu a semnat Ordonanța de urgenta prin care Ministerul Economiei a fuzionat cu Ministerul Antreprenoriatului si Turismului, fiind infiintata si Agentia Nationala pentru Sport, dupa desfiintarea Ministerului Sportului. Guvernul a adoptat,…

- Marcel Ciolacu a fost desemnat marti premier al Romaniei, de președintele Klaus Iohannis, dupa ce Nicolae Ciuca a renuntat ieri la functie prin rotativa guvernamentala. „Cred ca e potrivit sa fac cateva remarci scurte. Coaliția de guvernare a decis acum un an și jumatate, la constituire, sa funcționeze…

- Marcel Ciolacu a fost desemnat marți premier de președintele Klaus Iohannis, fiind al cincilea premier PSD numit de actualul președinte in timpul celor doua mandate la Cotroceni. Marcel Ciolacu a fost desemnat marti premier de catre presedintele Klaus Iohannis, in urma consultarilor pe care seful statului…

- Profesorii și angajații din Educației au respins oferta propusa la Guvern, de premierul Nicolae Ciuca și de Marcel Ciolacu. Atat cei din Federația Sindicatelor Libere din Invațamant cat și cei din Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret“ au transmis mesajul ca nu accepta sumele primite. In…

- Una dintre cele mai cunoscute case de pariuri prezente pe piata romaneasca ofera, in premiera, cote pentru viitorul castigator al campaniei prezidentiale de anul viitor. Astfel, in viziunea statisticienilor de la Betano, in cazul in care ar candida, Mircea Geoana este favorit la victorie, cota sa fiind…

- Uniunea Generala a Industriașilor din Romania-UGIR a transmis, vineri, o scrisoare deschisa, oarecum surprinzatoare, catre cei trei liderii ai coaliției de guvernare prin care propune o serie de masuri urgente pentru relansare a turismului romanesc, inclusiv inființarea unei Autoritații Naționale pentru…