Raport Covid-19. Cate cazuri noi sunt in judetul Constanta

Raport coronavirus la nivel national. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 931 de cazuri noi de persoane infectate. 37 de cazuri noi in judetul Constanta.Numarul infectarilor, in scadere fata de ieri.Pana astazi, 10 decembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.791.502… [citeste mai departe]