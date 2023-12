Stiri pe aceeasi tema

- De sarbatoarea cu cruce rosie a Sfantului Apostol Andrei, crestinii ortodocsi pot rosti cea mai puternica rugaciune facatoare de minuni catre cel mai iubit dintre cei 12 apostoli. Sfantul Apostol Andrei a fost fratele Sfantului Petru si, impreuna, au fost primii ucenici ai lui Hristos. Spre deosebire…

- Prețul terenurilor agricole a crescut semnificativ, in ultimii ani, in toata țara, varfurile de 15.000 euro/ha fiind intalnite in mai multe zone. Exista, insa, și un sector in care prețul este și de cateva ori mai mare, in condițiile in care oferta este ca și inexistenta aproape. De departe, cel mai…

- NESCAFE premiaza in aceasta toamna consumatorii printr-o campanie inedita cu premii, in care fiecare inscriere unica inseamna o sansa de castig si un puiet de salcam plantat in Padurea de Miere Nestle.

- In pofida temperaturilor care se situeaza in continuare peste valorile termice normale pentru inceputul de noiembrie, sezonul rece se apropie, motiv pentru care ar trebui deja sa ne gandim la soluțiile pe care le avem la dispoziție pentru a putea face fața cheltuielilor, care se anunța foarte mari in…

- ”4 din 5 romani se declara interesati si foarte interesati de asigurarea locuintelor si a bunurilor pe care le detin, iar 2 din 5 romani spun ca vor incheia anul urmator atat polita obligatorie PAD, cat si pe cea facultativa dedicata locuintei”, arata rezultatele celui mai nou studiu sociologic realizat…

- Romania nu mai are nicio universitate in topul celor mai bune din lume. Totuși, universitațile romanești incearca sa țina pasul cu viitorul și inființeza discipline noi: inteligența artificiala, calcul cuantic, social media, scrie Europa Libera . O jumatate de milion de studenți au inceput școala in…

- In Romania, ca in orice țara din lume, calitatea aerului poate varia semnificativ in orașul altul, in funcție de factor precum densitatea traficului, industria locala, vegetația și condițiile meteorologice. Clasificarile privind calitatea aerului pot varia in funcție de sursa și de criterii care sunt…

- O drona la care a fost atașata o bomba a cazut pe coasta nordica a Marii Negre, in Bulgaria, la o distanța relativ mica de Vama Veche. Drona a fost semnalata in apropierea localitații bulgarești Tiulenovo, conform informațiilor care circula pe rețelele de socializare. Presa din Bulgaria noteaza ca autoritațile…