Primul român infectat cu coronavirus Un roman aflat pe nava de croaziera aflata in carantina in Japonia, Diamond Princess, este infectat cu coronavirus, a anunțat Ministerul de Externe. „Ambasada Romaniei la Tokyo a fost notificata de catre Ministerul de Externe al Japoniei ca un cetațean roman de pe nava de croaziera Diamond Princess, aflata in apele teritoriale japoneze, a fost depistat pozitiv cu virusul pneumoniei virale (coronavirus)”, a anunțat MAE; citat de Digi24 . Se pare ca cetațeanul de origine romana a fost transferat pentru izolare și tratament la un spital japonez specializat pentru asemenea situații. „Misiunea diplomatica… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

