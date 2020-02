Stiri pe aceeasi tema

- Primul roman depistat cu coronavirus, din Gorj, nu mai este infectat cu Covid-19. Testul facut astazi a ieși negativ. Totuși, procedura va fi repetata zilele urmatoare, iar daca rezultatul va fi la fel negativ, tanarul va fi externat de la Institutul "Matei Balș".

- Test negativ pentru coronavirus in cazul tanarului de la Gorj, primul roman din țara infectat, informeaza Hotnews. Testul va fi repetat luni. Barbatul era asimptomatic, iar starea sa de sanatate a fost in permanența buna. El este internat la spitalul Matei Balș, din capitala. Romania are trei cazuri…

- Vești de ultima ora privind starea de sanatate a barbatului de 20 de ani, diagnosticat cu coronavirus. Dupa ce ieri medicii au anunțat ca acesta nu ia un tratement special, iar acesta a declarat ca se simte foarte bine, autoritatile au transmis, vineri, ca starea barbatului din Gorj infectat cu…

- Barbatul din Gorj diagnosticat cu noul coronavirus se simte bine. El este internat inca de dimineața la Institutul Matei Balș din Capitala. Iar familia sa este in carantina la domiciliu, sub paza.

- Noi detalii in cazul gorjeanului de 25 de ani diagnosticat cu noul coronavirus, dupa ce a intrat in contact cu italianul de 71 de ani, care a fost in vizita in Romania, saptamana trecute. Pacientul a participat la o petrecere, inainte sa fie testat pozitiv.

- Noi detalii in cazul italianului de 71 de ani depistat cu coronavirus, dupa o vizita de patru zile in Romania. Prefectul judetului Gorj a dezvaluit ce s-a intamplat cu sotia, dar si cu socrii acestuia.

- Autoritațile italiene, alaturi de cele din țara noastra au aflat ca italianul infectat cu coronavirus a tranzitat Romania in perioada 18-22 februarie și zburat la Craiova. Barbatul ar fi mers in județul Gorj, locul de unde se trage iubita sa romanca și ar fi participat la mai multe partide de vanatoare.

- Pacientul intors din China a fost testat la Institutul Matei Balș din Capitala si nu are coronavirus Barbatul intors din China in Romania nu a fost infectat cu coronavirus, a anunțat Ministerul Sanatații. Investigațiile efectuate pacientului care a fost transferat ieri de la Spitalul Județean de Urgența…