Stiri pe aceeasi tema

- Romanul din comuna Prigoria, judetul Gorj, se infectase in februarie, cand lucra la un restaurant unde patron era italianul internat in acel moment la Rimini, tot cu coronavirus. Primul roman infectat cu noul coronavirus, un tanar din județul Gorj, a luat virusul din nou: „Eu și virusul incepem sa ne...…

- Primul roman infectat cu noul coronavirus, un tanar din județul Gorj, a luat virusul din nou: „Eu și virusul incepem sa ne imprietenim”, anunța MEDIAFAX. „Carantina part. 2! Am reușit performanța sa fiu infectat și a doua oara cu Covid-19. Și acum e la fel ca prima data. Eu și virusul incepem…

- Tanarul e din Gorj, iar la prima infectare, in februarie, era contact cu un cetatean italian venit in Romania. Barbatul este asimptomatic ca si prima data, fiind in carantina, in Germania. „Am reusit performanta sa fiu infectat si a doua oara cu Covid-19 . Si acum e la fel ca prima data. Eu si virusul…

- Dintre persoanele confirmate pozitiv, 5462 au fost externate (cu 14 persoane externate in plus fata de ziua precedenta). In judetul Iasi in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 2 decese in randul persoanelor confirmate pozitiv, numarul total de decese fiind 338. Referitor la gradul de ocupare al paturilor…

- Episcopul greco-catolic de Lugoj, Alexandru Mesian se afla internat in spital dupa ce a fost confirmat cu coronavirus. Starea de sanatate a prelatului este una buna, au anuntat reprezentantii Episcopiei greco-catolice de Lugoj. Internarea face parte dintr-un set de masuri menite sa tina starea de sanatate…

- Premierul Bulgariei Boiko Borisov a anuntat, duminica, pe Facebook ca a fost testat pozitiv pentru coronavirus. Prim-ministrul bulgar spune ca are o stare generala de disconfort si sta acasa in izolare „Desi autoritatile sanitare m-au scos oficial din carantina, vineri mi-am amanat toate intalnirile…

- Cel mai tanar moștenitor al președintelui Statelor Unite ale Americii a fost testat pozitiv cu coronavirus. Barron Trump are doar 14 ani și urmeaza tratamentul pentru vindecare de care au parte și parinții sai la momentele acestea. Barron Trump a fost infectat cu coronavirus Fiul cel mai mic al președintelui…

- Noul coronavirus lovește puternic toate categoriile de varsta. Din pacate, tot mai multe cazuri de imbolnaviri apar zilnic in categoria de varsta 0-9 ani. Recent, a fost anunțat cazul unui bebeluș de doar cinci saptamani, infectat cu COVID-19. Tatal sau, politician de profesie, este de asemenea infectat.…